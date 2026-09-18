हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
Z Bharat
PHH
THS
Business
WION
News
Videos
Photos
Video Reels
App
logout
LIVE टीवी
होम
गणेशोत्सव
मुंबई
महाराष्ट्र
भारत
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
हेल्थ
लाइफस्टाइल
विश्व
भविष्य
टेक
Home
/
व्हिडीओ
/
शरद पवारांचं फडणवीसांना 3 पानी पत्र; केल्या 9 मागण्या! शिंदे सेनेचे शिरसाट यावर काय म्हणाले?
शरद पवारांचं फडणवीसांना 3 पानी पत्र; केल्या 9 मागण्या! शिंदे सेनेचे शिरसाट यावर काय म्हणाले?
Written By
Swapnil Ghangale
Published: Sep 18, 2026, 01:45 PM IST
|
Updated: Sep 18, 2026, 01:48 PM IST
join
share
Sharad Pawar Letter To CM Fadnavis On Drought Situation Sanjay Sirsat React
Recommended Videos
02:50
कोल्हापुरात 1111 द्रोणांपासून साकारली 18 फुटांची गणेशमूर्ती
01:21
VIDEO : कोल्हापूर गोकुळ दूध संघाची निवडणूक बिनविरोध नाहीच
00:54
VIDEO : पाणीपुरी विक्रेत्याचा किळसवाणा प्रकार, व्हिडिओ व्हायरल
03:58
निवडणूक आयागाने विवेकाधिकार योग्य पद्धतीने वापरला का? सुप्रीम कोर्टाची महत्त्वाची टिप्पणी
01:36
सुशीलकुमार शिंदेंच्या नातवाने लावले नरेंद्र मोदींचे बॅनर, सोलापुरात राजकीय चर्चांना उधाण
01:09
अभिनेता अजिंक्य देव यांनी घेतलं झी २४ तासच्या बाप्पाचं दर्शन
01:23
शिवसेना UBTचं 'तुमसे ना हो पायेगा' आंदोलन, मराठवाड्यातील समस्यांविरोधात आंदोलन
01:17
हिंगोली जिल्ह्यात पावसाचा खंड ,मराठवाड्यावर कोरड्या दुष्काळाचे संकट
01:04
महाराष्ट्रावरील दुष्काळाचं संकट गडद
01:21
VIDEO : दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचं मुख्यमंत्री फडणवीसांचं आश्वासन
06:00
मनोज जरांगेंची शिवराळ भाषा! महायुती आक्रमक, मंत्र्यांनी नोंदवला आक्षेप
07:21
स्पेशल रिपोर्ट - युपीआयचा व्यवहार, ग्राहकांवर भार? 15 ऑक्टोबरपासून अंमलबजावणी
Trending
News
Photos
Videos
एशियन गेम्समध्ये भारतीय क्रिकेट संघाची धमाकेदार सुरुवात, फक्त 30 बॉलमध्ये जिंकला सामना
2
प्रशांत भूषण यांचा मोठा आरोप: माजी CVC, CAG आणि न्यायाधीश सेवानिवृत्तीनंतर अदानी-रिलायन्समध्ये; गंभीर प्रश्न केले उपस्थित
3
हॉलंडची नक्कल नाही तर हे होतं कारण.... अभिषेक शर्माने सांगितलं सेलिब्रेशन मागचं रहस्य, पीचवर का बसला?
4
मोठी बातमी! पासपोर्टचे नियम अन् फी बदलली, सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री, तर मुलांच्या पासपोर्टमध्ये...
5
आईचे स्वत:च्याच मुलासोबत शरीरसंबंध! पोलिसांना म्हणाली, '100 वेळाच...'; पती संशयाचा उल्लेख करत म्हटला, 'ते दोघे बेडरूममध्ये जाऊन...'