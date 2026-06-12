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सोलापूर विधान परिषदेत महायुतीचं पारडं जड, तुतारीच्या 3 आमदारांचा महायुतीला पाठिंबा
सोलापूर विधान परिषदेत महायुतीचं पारडं जड, तुतारीच्या 3 आमदारांचा महायुतीला पाठिंबा
Written By
Shivraj Yadav
Published: Jun 12, 2026, 10:30 PM IST
|
Updated: Jun 12, 2026, 10:30 PM IST
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Sharad Pawar NCP Three MLA Supporting Mahayuti in Solapur
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