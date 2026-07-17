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शरद पवारांची विद्या प्रतिष्ठानच्या शाळेला भेट; विद्यार्थ्यांसोबत बुद्धीबळ खेळले

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 17, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 03:11 PM IST

Sharad Pawar visits vidya pratishthan school

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