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शरद पवारांची विद्या प्रतिष्ठानच्या शाळेला भेट; विद्यार्थ्यांसोबत बुद्धीबळ खेळले
शरद पवारांची विद्या प्रतिष्ठानच्या शाळेला भेट; विद्यार्थ्यांसोबत बुद्धीबळ खेळले
Written By
Swapnil Ghangale
Published: Jul 17, 2026, 03:10 PM IST
|
Updated: Jul 17, 2026, 03:11 PM IST
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Sharad Pawar visits vidya pratishthan school
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