Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /व्हिडीओ
  • /VIDEO|निवडणुकीतील आश्वासन सरकार पाळत नाही- शशिकांत शिंदे

VIDEO|निवडणुकीतील आश्वासन सरकार पाळत नाही- शशिकांत शिंदे

Published: Sep 08, 2026, 09:30 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 09:30 PM IST
SHASHIKANT SHINDE Reaction Election Promisses

Recommended Videos

उपोषणामुळे मनोज जरांगेंची प्रकृती खालावली, वजन 7 किलोनं घटलं
02:14
देशात यंदा तांदूळ उत्पादनात 70 लाख टन घट होण्याचा अंदाज
01:03
नांदेड जिल्ह्यात कोरडा दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी
01:01
देशात यंदा तांदूळ उत्पादन घटणार; कमी पावसाचा फटका
01:29
आमदार रोहित पवारांचा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यावरून टोला
00:51
रायगडमध्ये स्मार्ट मीटरविरोधात शेकापचा एल्गार
01:21
VIDEO | हिंगोलीत क्रांतिकारी शेतकरी संघटना आक्रमक
01:36
VIDEO | येवल्यात पावसानं ओढ दिल्याने पिकांचं नुकसान
01:47
दिल्लीत वसतिगृहाची इमारत कोसळून दुर्घटना! 5 जणांचा मृत्यू
03:18
मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाचा आज 10 वा दिवस, उपचार घेण्यास नकार
00:53
आज अखेरचा श्रावणी सोमवार! घ्या महाराष्ट्रातील सर्व ज्योर्तिलिंगांचं दर्शन
01:17
गणेशोत्सवामुळे ढोलकी कारागीरांना रोजगार
01:51

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
केतनचा मृत्यू झाल्यानंतर सियाचा बॉयफ्रेंड चेतन सर्वात पहिले कुणाला जाऊन भेटला; तपासातील सर्वात मोठी अपडेट
2
3
4
5