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VIDEO|निवडणुकीतील आश्वासन सरकार पाळत नाही- शशिकांत शिंदे
VIDEO|निवडणुकीतील आश्वासन सरकार पाळत नाही- शशिकांत शिंदे
Published: Sep 08, 2026, 09:30 PM IST
|
Updated: Sep 08, 2026, 09:30 PM IST
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SHASHIKANT SHINDE Reaction Election Promisses
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