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VIDEO : मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर शिवसेनेच्या मंत्र्यांची बैठक
VIDEO : मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर शिवसेनेच्या मंत्र्यांची बैठक
Written By
Shubhangi Mere
Published: Aug 11, 2026, 10:35 PM IST
|
Updated: Aug 11, 2026, 10:45 PM IST
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Shiv Sena ministers meet after cabinet meeting
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