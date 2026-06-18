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फुटीर खासदारांविरोधात शिवसेना UBT आक्रमक
फुटीर खासदारांविरोधात शिवसेना UBT आक्रमक
Written By
Mehul Panchal
Published: Jun 18, 2026, 09:25 PM IST
|
Updated: Jun 18, 2026, 09:25 PM IST
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Shiv Sena (UBT) takes an aggressive stance against the rebel MPs.
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