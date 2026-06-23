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26-27 जून रोजी तिथीनुसार किल्ले रायगडावर शिवराज्याभिषेक सोहळा
26-27 जून रोजी तिथीनुसार किल्ले रायगडावर शिवराज्याभिषेक सोहळा
Written By
Pooja Pawar
Published: Jun 23, 2026, 03:35 PM IST
|
Updated: Jun 23, 2026, 03:35 PM IST
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Shivrajyabhishek ceremony at Raigad Fort on June 26–27, according to the traditional lunar calendar.
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