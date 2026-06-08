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एकनाथ शिंदे महायुतीचे शिल्पकार, सन्मान राखला पाहिजे; प्रताप सरनाईकांचं विधान
एकनाथ शिंदे महायुतीचे शिल्पकार, सन्मान राखला पाहिजे; प्रताप सरनाईकांचं विधान
Written By
Shivraj Yadav
Published: Jun 08, 2026, 09:55 PM IST
|
Updated: Jun 08, 2026, 09:55 PM IST
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Shivsena Leader Pratap Sarnaik says Respect should be kept for Eknath Shinde
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