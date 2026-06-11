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जालन्यातील आष्टी गावातील धक्कादायक प्रकार, माजी सरपंचाचे अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार
जालन्यातील आष्टी गावातील धक्कादायक प्रकार, माजी सरपंचाचे अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार
Written By
Mehul Panchal
Published: Jun 11, 2026, 04:55 PM IST
|
Updated: Jun 11, 2026, 04:55 PM IST
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Shocking incident in Ashti village, Jalna: Former Sarpanch sexually assaults minor girl.
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