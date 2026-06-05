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भारतीय क्रिकेट संघात मोठा बदल; कर्णधारपदी या खेळाडूचं नाव पुढे

Written ByMehul Panchal
Published: Jun 05, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 02:15 PM IST
Shreyas Iyer To Replace Suryakumar Yadav As Indias T20 Captain

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