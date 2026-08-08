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सिंधुदुर्गात वैभववाडी-गगनबावडा मर्गाची चाळण

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 08, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 03:17 PM IST

Sindhudurg Western Maharashtra Joining Road In Poor Condition With Potholes Ground Report

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