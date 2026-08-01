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VIDEO : सिंहगड किल्ला पर्यटनासाठी 2 दिवस बंद!
VIDEO : सिंहगड किल्ला पर्यटनासाठी 2 दिवस बंद!
Written By
Shubhangi Mere
Published: Aug 01, 2026, 10:35 PM IST
|
Updated: Aug 01, 2026, 10:47 PM IST
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Sinhagad Fort closed for tourism for 2 days
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