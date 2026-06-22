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VIDEO | 6 बंडखोर खासदारांचा शिवसेनेत प्रवेश
VIDEO | 6 बंडखोर खासदारांचा शिवसेनेत प्रवेश
Written By
Pravin Dabholkar
Published: Jun 22, 2026, 05:50 PM IST
|
Updated: Jun 22, 2026, 05:50 PM IST
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Six UBT MPs With Eknath Shinde At YB Chavan Center Joining Shiv Sena
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