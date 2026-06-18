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शिंदेंची राजकीय खेळी! उद्धव ठाकरे क्लीन बोल्ड, व्हीप धुडकावून 6 खासदार गैरहजर
शिंदेंची राजकीय खेळी! उद्धव ठाकरे क्लीन बोल्ड, व्हीप धुडकावून 6 खासदार गैरहजर
Written By
Shivraj Yadav
Published: Jun 18, 2026, 02:50 PM IST
|
Updated: Jun 18, 2026, 02:50 PM IST
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Six Uddhav Thackeray Shivsena MPs were absent in meeting despite issuing whip
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