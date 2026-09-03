हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
Z Bharat
PHH
THS
Business
WION
News
Videos
Photos
Video Reels
App
logout
LIVE टीवी
होम
कॉमवेल्थ गेम्स
मुंबई
महाराष्ट्र
भारत
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
हेल्थ
लाइफस्टाइल
विश्व
भविष्य
टेक
Home
/
व्हिडीओ
/
जरांगेंच्या उपोषणाचा सहावा दिवस, डॉक्टरांच्या पथकांकडून जरांगेंची तपासणी
जरांगेंच्या उपोषणाचा सहावा दिवस, डॉक्टरांच्या पथकांकडून जरांगेंची तपासणी
Written By
Pooja Pawar
Published: Sep 03, 2026, 05:10 PM IST
|
Updated: Sep 03, 2026, 05:10 PM IST
join
share
Sixth day of Jarange's hunger strike; medical team examines Jarange.
Recommended Videos
02:17
जरांगेंच्या उपोषणाचा सहावा दिवस, डॉक्टरांच्या पथकांकडून जरांगेंची तपासणी
00:59
'सणाला गालबोट लागू नये', बापटांच्या हल्ल्यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचं वक्तव्य
03:50
विद्यानंद बापट यांच्यावर हल्ला करणारा कोण? समोर आला जुना Video
06:06
पुण्याची मान शरमेनं खाली! विद्यानंद बापट यांना मारहाण
02:29
'कोकणवासियांचा प्रवास सुखकर होणार?
00:57
विमानतळावर टॅक्सीला जादा शुल्क आकारणी
00:18
छत्रपती संभाजीनगरच्या सिडको परिसरातील प्रसिद्ध हॉटेल मध्ये फालुदामध्ये अळी सापडली
00:46
VIDEO : राहुल गांधी उद्या नाशिक दौऱ्यावर, काँग्रेसचे होणार प्रशिक्षण शिबिर
00:28
VIDEO : आदित्य ठाकरे नाशिक दौऱ्यावर, 3 सप्टेंबरला घेणार आंदोलकांची भेट
00:48
हवामान बदलाचा हापूसला फटका! ऐन पावसाळ्यात झाडांना मोहर, बागायतदार चिंतेत
01:41
कालचं पोरगं बोलतं आणि काहीजण फोटो हटवतात, रवींद्र चव्हाणांची अमित ठाकरेंवर टीका
01:24
सरकारी बैठकांमध्ये तेलकट पदार्थांना बंदी
Trending
News
Photos
Videos
एशियन गेम्स 2026 मध्ये कधी होणार भारताचे सामने? जाणून घ्या संपूर्ण वेळापत्रक
2
BCCI च्या बैठकीनंतर Asian Games मध्ये टीम इंडियाचे कोच बदलणार! बोर्डाने केली घोषणा
3
कॉलेजला निघाली अन् वाटेतच तरुणाकडून रागाच्या भरात चाकूने सपासप वार, अनेक वर्षांचं प्रेमसंबंध अन् ब्रेकअप...,अमरावतीमध्ये खळबळ
4
Explained: खळबळजनक आरोप! बलात्कार प्रकरण मिटवण्यासाठी मुख्यमंत्री पत्नीसह चालवतायत रॅकेट; 5 कोटीत होतोय सौदा, नेमकं प्रकरण काय?
5
17 वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबई गोवा महामार्गाबाबत सर्वात मोठी अपडेट; 13 तासांचा प्रवास 6 तासांत