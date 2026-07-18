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VIDEO : ज्येष्ठ समाजवादी विचारवंत डॉ. कुमार सप्तर्षी यांचे निधन
VIDEO : ज्येष्ठ समाजवादी विचारवंत डॉ. कुमार सप्तर्षी यांचे निधन
Written By
Shubhangi Mere
Published: Jul 18, 2026, 10:35 PM IST
|
Updated: Jul 18, 2026, 10:40 PM IST
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socialist thinker Dr Kumar Saptarshi passes away
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