Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /व्हिडीओ
  • /सोलापूर जिल्ह्यात एटीएसची छापे, तीन जणांवर कारवाई

सोलापूर जिल्ह्यात एटीएसची छापे, तीन जणांवर कारवाई

Written ByMehul Panchal
Published: Jul 14, 2026, 02:50 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 02:59 PM IST

Solapur ATS Arrest Three For Suspicious Transaction Of 126 Crores

Recommended Videos

सोलापूर जिल्ह्यात एटीएसची छापे, तीन जणांवर कारवाई
01:28
पावसाळ्यातही सोलापूरचं तापमान 37.4 अंशावर, भर पावसाळ्यात जिल्हा तापला
01:43
1 लाख रुपये पायाखाली लपवले अन्... मंदिरातील चोरी CCTV मध्ये कैद
00:51
पवारांची राष्ट्रवादी NDA सोबत जाणार? राऊत अन् नवनाथ बन यांच्यात जुंपली
03:06
देशात महागाईने ' लक्ष्मणरेषा' ओलांडली
01:17
20 जुलैनंतर पाऊस सक्रिय होण्याची शक्यता
01:16
टीईटी पेपरफुटी प्रकरणात आतापर्यंत 8 जण अटक
01:02
महाराष्ट्राचा अपमानवरुन उद्धव ठाकरेंचा देंवेंद्र फडणवीसांना टोला
02:07
वांगचुक, दीपके देशाच्या जनतेसाठी लढतायत; उद्धव ठाकरेंचा जंतर मंतरवरील आंदोलनाला पाठिंबा
02:00
VIDEO| वारकऱ्यांच्या अपघाती मृत्यूमुळे सांगलीवर शोककळा
01:34
VIDEO| नरेश म्हस्केंची उद्धव ठाकरेंवर टीका
02:15
लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही- मंत्री संजय शिरसाट
01:24

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
IND VS ENG ODI : गौतम गंभीर आणि विराट कोहलीत बोलणं बंद? टीम इंडियाच्या सरावादरम्यान नवा वाद
Ind vs Eng10 min ago
2
pune22 min ago
3
Shah Rukh Khan Mannat Renovation33 min ago
4
uddhav thackeray1 hr ago
5
Ind vs Eng1 hr ago