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सोलापूर जिल्ह्यात दुष्काळाच्या तीव्र झळा! विहिरींनी गाठला तळ, बोअरवेलही कोरडेठाक
सोलापूर जिल्ह्यात दुष्काळाच्या तीव्र झळा! विहिरींनी गाठला तळ, बोअरवेलही कोरडेठाक
Written By
Pooja Pawar
Published: Sep 21, 2026, 04:15 PM IST
|
Updated: Sep 21, 2026, 04:17 PM IST
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Solapur district reels under severe drought Wells have hit rock bottom
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