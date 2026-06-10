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VIDEO| सोलापुरात शेतकऱ्यांचे जलसमाधी आंदोलन

Written ByPravin Dabholkar
Published: Jun 10, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 03:05 PM IST
Solapur Farmers Jal Samadhi Andolan For Gokul Sugar Factory Pending Bills

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