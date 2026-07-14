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पावसाळ्यातही सोलापूरचं तापमान 37.4 अंशावर, भर पावसाळ्यात जिल्हा तापला

Written ByMehul Panchal
Published: Jul 14, 2026, 02:45 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 03:27 PM IST

Solapur Rising Temperature In Monsoon Season Ground Report

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