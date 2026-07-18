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सोनम वांगचुक यांना आंदोलन स्थळावरुन हटवलं
सोनम वांगचुक यांना आंदोलन स्थळावरुन हटवलं
Written By
Tejashree Gaikwad
Published: Jul 18, 2026, 12:35 PM IST
|
Updated: Jul 18, 2026, 12:41 PM IST
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Sonam wangchuk health deteriorates
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