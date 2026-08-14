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नवे शिक्षणमंत्री चमत्कार करतील असं वाटत नाही; वांगचुक यांचा निशाणा

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 14, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 03:16 PM IST

sonam wangchuk message to the countrymen

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