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नवनीत राणांना NCP ची राज्यसभेची उमेदवारी, सूत्रांची माहिती; कालच घेतली पार्थ पवारांची भेट

Written ByShivraj Yadav
Published: Jun 04, 2026, 09:55 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 09:55 PM IST
Sources claims Navneet Rana to get Rajya Sabha seat from NCP

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