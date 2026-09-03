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स्पेशल रिपोर्ट! पुण्याची मान शरमेनं खाली, विद्यानंद बापटांना मारहाण; आरोपी संतोष चव्हाण अटकेत
स्पेशल रिपोर्ट! पुण्याची मान शरमेनं खाली, विद्यानंद बापटांना मारहाण; आरोपी संतोष चव्हाण अटकेत
Written By
Shivraj Yadav
Published: Sep 03, 2026, 10:35 PM IST
|
Updated: Sep 03, 2026, 10:37 PM IST
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Special report over attack on Vidyanand Bapat in Pune
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