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पाऊस सोलापूर जिल्ह्यावर रुसलाय, खरीपाची पिकं धोक्यात
पाऊस सोलापूर जिल्ह्यावर रुसलाय, खरीपाची पिकं धोक्यात
Written By
Neha Choudhary
Published: Aug 06, 2026, 10:40 PM IST
|
Updated: Aug 06, 2026, 10:44 PM IST
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Special Report Solapur In Double Trouble Of Flood And Drought Situation
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