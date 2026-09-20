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पक्ष फोडणे, चिन्ह गोठवणं म्हणजे GDP ग्रोथ नव्हे - खासदार संजय राऊत
'पक्ष फोडणे, चिन्ह गोठवणं म्हणजे GDP ग्रोथ नव्हे' - खासदार संजय राऊत
Written By
Pooja Pawar
Published: Sep 20, 2026, 03:20 PM IST
|
Updated: Sep 20, 2026, 03:22 PM IST
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'Splitting parties and freezing symbols is not GDP growth' - MP Sanjay Raut
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