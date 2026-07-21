हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Video Reels
App
logout
LIVE टीवी
होम
FIFA World Cup
मुंबई
महाराष्ट्र
भारत
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
हेल्थ
लाइफस्टाइल
विश्व
भविष्य
टेक
Home
/
व्हिडीओ
/
VIDEO : विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज केल्यानंतर पुण्यात विद्यार्थ्यांचा एल्गार
VIDEO : विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज केल्यानंतर पुण्यात विद्यार्थ्यांचा एल्गार
Written By
Shubhangi Mere
Published: Jul 21, 2026, 10:45 PM IST
|
Updated: Jul 21, 2026, 10:59 PM IST
join
share
Students protest in Pune after lathicharge on students
Recommended Videos
06:43
VIDEO : विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज केल्यानंतर पुण्यात विद्यार्थ्यांचा एल्गार
04:38
VIDEO : PM निवासस्थानाबाहेर राहुल गांधीचं ठिय्या आंदोलन
05:08
राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधींसह काँग्रेस नेत्यांना पोलिसांनी घेतलं ताब्यात
02:09
आंदोलक विद्यार्थी दहशतवादी आहेत का? अमित ठाकरे संतापले
04:19
VIDEO| तरुणाईच्या आंदोलनात 'इंडिया'
07:52
VIDEO| दिल्लीत आंदोलन, महाराष्ट्रात धग
01:17
'अशी क्रूरता पाहिली नाही', तरुणांवरील लाठीचार्जवरुन केजरीवालांची टीका
01:16
'विद्यार्थ्यांना दहशतवाद्यांसारखी वागणूक', काँग्रेस खासदार प्रणिती शिंदेंचा आरोप
00:34
लाठीचार्ज का झाला सरकारनं चर्चा करावीः खरगे
01:12
धर्मेंद्र प्रधानांचा हसतानाचा व्हिडिओ व्हायरल, व्हिडिओवरुन संताप
00:55
'संदीप देशपांडे जनरल लायर, कारण प्रत्येक....' भाजपाच्या नवनाथ बन यांचा पलटवार
00:59
सरकारला लाज वाटली पाहिजे; अमित ठाकरे संतापले
Trending
News
Photos
Videos
एका माणसाला काढून चालणार नाही, सरकार बदलावं लागणार आहे; उद्धव ठाकरेंचे थेट जंतर मंतरवरुन उद्गार
Shivsena
8 min ago
2
साध्या वेशातील पोलीस आंदोलकांवर लाठीचार्ज करु शकतात का? काय सांगतो कायदा? जाणून घ्या!
delhi police
25 min ago
3
पुण्यातील एरिया 37 या टेकडीवर सियाने केला हत्येचा प्रत्यक्षात सराव; केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणात सर्वात मोठा खुलासा
Ketan Agrawal
29 min ago
4
जाणूनबुजून नो-बॉल टाकणाऱ्यांची आता खैर नाही; BCCI चा नवा कडक नियम लागू!
domestic cricket
36 min ago
5
8th Pay Commission: जुनी पेन्शन, महागाई भत्ता आणि बेसिक सॅलरी संदर्भात मोठी अपडेट; काय म्हणाले बी.सी. शर्मा?
8th Pay Commission
53 min ago