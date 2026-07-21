हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Video Reels
App
logout
LIVE टीवी
होम
FIFA World Cup
मुंबई
महाराष्ट्र
भारत
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
हेल्थ
लाइफस्टाइल
विश्व
भविष्य
टेक
Home
/
व्हिडीओ
/
विद्यार्थ्यांना दहशतवाद्यांसारखी वागणूक, काँग्रेस खासदार प्रणिती शिंदेंचा आरोप
'विद्यार्थ्यांना दहशतवाद्यांसारखी वागणूक', काँग्रेस खासदार प्रणिती शिंदेंचा आरोप
Written By
Pooja Pawar
Published: Jul 21, 2026, 04:40 PM IST
|
Updated: Jul 21, 2026, 04:42 PM IST
join
share
'Students treated like terrorists': Congress MP Praniti Shinde's allegation
Recommended Videos
01:17
'अशी क्रूरता पाहिली नाही', तरुणांवरील लाठीचार्जवरुन केजरीवालांची टीका
01:16
'विद्यार्थ्यांना दहशतवाद्यांसारखी वागणूक', काँग्रेस खासदार प्रणिती शिंदेंचा आरोप
00:34
लाठीचार्ज का झाला सरकारनं चर्चा करावीः खरगे
01:12
धर्मेंद्र प्रधानांचा हसतानाचा व्हिडिओ व्हायरल, व्हिडिओवरुन संताप
00:55
'संदीप देशपांडे जनरल लायर, कारण प्रत्येक....' भाजपाच्या नवनाथ बन यांचा पलटवार
00:59
सरकारला लाज वाटली पाहिजे; अमित ठाकरे संतापले
02:31
'घरात मृतदेह ठेवलाय त्याची विल्हेवाट लावा', प्रियकराची हत्या केल्यानंतर तरुणीचा घरमालकाला फोन, कल्याणात खळबळ
03:58
नियमित हेअर ड्रायर वापरणं धोकादायक, समजून घ्या होणारं नुकसान
00:49
VIDEO : केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात केतनच्या स्वभावाचं सियाकडून कौतुक
00:54
VIDEO : जबाबदारी घेतल्यास उपोषण सोडेल - सोनम वांगचुक यांची पोस्ट
00:54
VIDEO | सोनम वांगचुक यांच्या पत्नीची हायकोर्टात याचिका, उद्या सुनावणी
01:04
VIDEO | आंदोलकांवर लाठीचार्ज, आदित्य ठाकरेंकडून व्हिडीओ ट्विट
Trending
News
Photos
Videos
अयोध्येतील राम मंदिराप्रमाणे महाराष्ट्रातही मोठा आर्थिक घोटाळा! देवाच्या नावे 60 कोटी 75 लाखांचा स्कॅम; गुन्हे शाखेकडून तपास सुरु
Kolhapur
19 min ago
2
अरिजित सिंगने इमरान हाशमीमुळे घेतला यु टर्न? या चित्रपटासाठी करणार पार्श्वगायन
Arijit Sing
27 min ago
3
श्रीलंकेविरुद्ध कसोटी मालिकेत टीम इंडियाचे दोन अनुभवी खेळाडू संघात परतणार! 'हा' खेळाडू संघाबाहेर असणार?
ind vs sl
29 min ago
4
तुकाराम मुंढेंच्या आवाहनानंतर अस्वच्छ अन्नाबाबत तक्रारींचा पाऊस, कोणत्या शहरातून सर्वाधिक तक्रारी?
Food safety
47 min ago
5
23 जुलैला मुंबई बंदची घोषणा! कोणी केली ही घोषणा? काय काय राहणार बंद?
Vanchit Bahujan Aghadi
1 hr ago