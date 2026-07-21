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'विद्यार्थ्यांना दहशतवाद्यांसारखी वागणूक', काँग्रेस खासदार प्रणिती शिंदेंचा आरोप

Written ByPooja Pawar
Published: Jul 21, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 04:42 PM IST

'Students treated like terrorists': Congress MP Praniti Shinde's allegation

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