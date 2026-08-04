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गूंगी गुडिया टीकेला सुनेत्रा पवारांचं उत्तर, म्हणाल्या...
गूंगी गुडिया टीकेला सुनेत्रा पवारांचं उत्तर, म्हणाल्या...
Written By
Shivraj Yadav
Published: Aug 04, 2026, 09:55 PM IST
|
Updated: Aug 04, 2026, 09:58 PM IST
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Sunetra Pawar on Congress Gungi Gudiya remark
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