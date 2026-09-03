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अजितदादांच्या अपघाताचं राजकारण करु नका, सुनेत्रा पवारांचं सुप्रिया सुळेंना उत्तर

Written ByShivraj Yadav
Published: Sep 03, 2026, 10:30 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 10:34 PM IST

Sunetra Pawar over Supriya Sule statement on Ajit Pawar

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