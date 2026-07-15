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सुनील तटकरे सुनेत्रा पवारांच्या भेटीला; प्रफुल पटेलही सोबत
सुनील तटकरे सुनेत्रा पवारांच्या भेटीला; प्रफुल पटेलही सोबत
Written By
Swapnil Ghangale
Published: Jul 15, 2026, 02:45 PM IST
|
Updated: Jul 15, 2026, 02:53 PM IST
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Sunil Tatkare To Meet Sunetra Pawar At Devgiri Bungalow To Report Meeting With CM
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