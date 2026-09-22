हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
Z Bharat
PHH
Business
WION
News
Videos
Photos
Video Reels
App
logout
LIVE टीवी
होम
गणेशोत्सव
मुंबई
महाराष्ट्र
भारत
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
हेल्थ
लाइफस्टाइल
विश्व
भविष्य
टेक
Home
/
व्हिडीओ
/
देशावर घोंगावतंय महाभयंकर संकट; सरकारला खबरदारीचा इशारा
देशावर घोंगावतंय महाभयंकर संकट; सरकारला खबरदारीचा इशारा
Written By
Swapnil Ghangale
Published: Sep 22, 2026, 10:20 AM IST
|
Updated: Sep 22, 2026, 10:26 AM IST
join
share
super elnino update india warning by experts
Recommended Videos
01:07
VIDEO : युरोप खंडात गणेशोत्सवाची धूम, सातासमुद्रापार बाप्पाचा गरज
00:37
VIDEO : डॅा. मनीषा जेजुरकर मृत्यू प्रकरणात नवा ट्विस्ट
01:09
गरब्यात मुस्लिमांना बंदी, बोरिवलीतील भूमिकेवरुन वाद, आधार कार्ड बंधनकारक
02:50
राज ठाकरे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष व्हावेत, नवनाथ बन यांचं विधान
03:19
Video : CM देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलं झी 24 तासच्या बाप्पाचे दर्शन, मनोभावे केली आरती
01:45
'राज ठाकरे मुख्यमंत्री व्हावेत', अमित ठाकरेंच गणरायाकडे साकडं
01:22
सोलापूर जिल्ह्यात दुष्काळाच्या तीव्र झळा! विहिरींनी गाठला तळ, बोअरवेलही कोरडेठाक
00:45
जम्मू-काश्मीर विधानसभेत तुफान राडा! विरोधक आक्रमक
00:50
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर गुलाबराव पाटलांचं बाप्पााला अनोखं साकडं
02:10
VIDEO : UPI शुल्क वाढीचा निर्णय ट्रम्पच्या दबावामुळेच - संजय राऊत
00:33
VIDEO : मुंबईत प्रदूषण रोखण्यासाठी महापालिका अलर्ट मोडवर
00:41
नाशिकमध्ये उद्या पावसाचा यलो अलर्ट, सोसाट्याच्या वाऱ्यासह पावसाचा अंदाज
Trending
News
Photos
Videos
'दोन्ही आरोपींमध्ये प्रेमसंबंध होते असं मान्य केलं, मग मृत व्यक्तीला काय...'; डॉ. मनिषा जेजुरकर प्रकरणी आरोपीच्या वकिलांचं विधान
2
नागपूरच्या प्रसिद्ध हॉटेलमध्ये सिझलर खाताना धक्का! लाकडी बेसमधून निघाली वाळवी; VIDEO व्हायरल, FDA कारवाई करणार?
3
Maharashtra Breaking News Today LIVE: शिवसेना प्रकरणाची सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी, लाइव्ह अपडेट्स वाचा
4
Gold-Silver Rate Today: सोने-चांदीच्या दरात चढ-उतार; मुंबई, दिल्लीसह प्रमुख शहरांतील भाव जाणून घ्या
5
सरकारी रुग्णालयात उपचार कुठे घ्यायचे? आता Ai सांगणार, सरकार खर्च करणार 1 कोटी रुपये