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वांगचुक यांच्या आंदोलनाला राज्यातून पाठिंबा, नवी मुंबईत राष्ट्रवादी SPचं आंदोलन
वांगचुक यांच्या आंदोलनाला राज्यातून पाठिंबा, नवी मुंबईत राष्ट्रवादी SPचं आंदोलन
Written By
Pooja Pawar
Published: Jul 20, 2026, 02:25 PM IST
|
Updated: Jul 20, 2026, 02:33 PM IST
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Support for Wangchuk's agitation from across the state NCP (SP) stages protest in Navi Mumbai
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