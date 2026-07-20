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वांगचुक यांच्या आंदोलनाला राज्यातून पाठिंबा, नवी मुंबईत राष्ट्रवादी SPचं आंदोलन

Written ByPooja Pawar
Published: Jul 20, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 02:33 PM IST

Support for Wangchuk's agitation from across the state NCP (SP) stages protest in Navi Mumbai

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