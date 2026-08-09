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VIDEO : सिन्नर पोलिस स्टेशनमध्ये तांबेल समर्थकांची घोषणाबाजी
VIDEO : सिन्नर पोलिस स्टेशनमध्ये तांबेल समर्थकांची घोषणाबाजी
Written By
Shubhangi Mere
Published: Aug 09, 2026, 09:05 PM IST
|
Updated: Aug 09, 2026, 10:43 PM IST
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Supporters of Tambe raise slogans at Sinnar Police Station
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