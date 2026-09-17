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निवडणूक आयागाने विवेकाधिकार योग्य पद्धतीने वापरला का? सुप्रीम कोर्टाची महत्त्वाची टिप्पणी

Written ByShivraj Yadav
Published: Sep 17, 2026, 10:00 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 10:00 PM IST
Supreme Court asks if Did the Election Commission exercise its discretion appropriately

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