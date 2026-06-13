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VIDEO | अन्नत्याग आंदोलनाचा आज दुसरा दिवस, काय म्हणाल्या सुप्रिया सुळे?

Written ByPravin Dabholkar
Published: Jun 13, 2026, 03:55 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 03:55 PM IST
Supriya Sule On Rohit Pawar Protest for Farmer

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