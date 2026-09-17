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सुशीलकुमार शिंदेंच्या नातवाने लावले नरेंद्र मोदींचे बॅनर, सोलापुरात राजकीय चर्चांना उधाण
सुशीलकुमार शिंदेंच्या नातवाने लावले नरेंद्र मोदींचे बॅनर, सोलापुरात राजकीय चर्चांना उधाण
Written By
Shivraj Yadav
Published: Sep 17, 2026, 09:55 PM IST
|
Updated: Sep 17, 2026, 09:56 PM IST
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Sushilkumar Shinde grandson Shikhar Pahariya puts banner of PM Narendra Modi
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