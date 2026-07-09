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दोन महिन्यात शिक्षक भरती होणार- मंत्री दादा भुसे यांची सभागृहात माहिती
दोन महिन्यात शिक्षक भरती होणार- मंत्री दादा भुसे यांची सभागृहात माहिती
Written By
Pooja Pawar
Published: Jul 09, 2026, 10:10 PM IST
|
Updated: Jul 09, 2026, 10:10 PM IST
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Teacher recruitment to take place within two months – Minister Dada Bhuse informs the House.
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