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दोन महिन्यात शिक्षक भरती होणार- मंत्री दादा भुसे यांची सभागृहात माहिती

Written ByPooja Pawar
Published: Jul 09, 2026, 10:10 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 10:10 PM IST
Teacher recruitment to take place within two months – Minister Dada Bhuse informs the House.

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