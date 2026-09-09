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मनोज जरांगेंच्या शिवराळ भाषेवरुन शिष्टमंडळाने सुनावलं, सामंतांना नोंदवले आक्षेप

Written ByShivraj Yadav
Published: Sep 09, 2026, 10:25 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 10:27 PM IST

The delegation express anger over Manoj Jarange language

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