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'सणाला गालबोट लागू नये', बापटांच्या हल्ल्यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचं वक्तव्य

Written ByMehul Panchal
Published: Sep 03, 2026, 05:05 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 05:05 PM IST
The festivities shouldn't be marred Deputy CM Eknath Shinde's statement on the attack on Bapat

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