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सरकार दिवे पेटवण्यात व्यस्त, दुष्काळ काय दिसणार - खासदार संजय राऊत
'सरकार दिवे पेटवण्यात व्यस्त, दुष्काळ काय दिसणार' - खासदार संजय राऊत
Written By
Pooja Pawar
Published: Sep 18, 2026, 04:10 PM IST
|
Updated: Sep 18, 2026, 04:10 PM IST
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The government is busy lighting lamps; how would it notice the drought? MP Sanjay Raut
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