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'सरकार दिवे पेटवण्यात व्यस्त, दुष्काळ काय दिसणार' - खासदार संजय राऊत

Written ByPooja Pawar
Published: Sep 18, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 04:10 PM IST
The government is busy lighting lamps; how would it notice the drought? MP Sanjay Raut

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