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सरकारचा माज उतरल्याशिवाय राहणार नाही - मनोज जरांगे पाटील
सरकारचा माज उतरल्याशिवाय राहणार नाही - मनोज जरांगे पाटील
Written By
Pooja Pawar
Published: Jul 22, 2026, 04:35 PM IST
|
Updated: Jul 22, 2026, 04:40 PM IST
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The government will inevitably be brought down to earth – Manoj Jarange Patil
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