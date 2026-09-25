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मुंबईतील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या गणपतीचा विसर्जन सोहळा
मुंबईतील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या गणपतीचा विसर्जन सोहळा
Written By
Mehul Panchal
Published: Sep 25, 2026, 03:50 PM IST
|
Updated: Sep 25, 2026, 03:53 PM IST
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The immersion ceremony of the idols from Mumbai's public Ganeshotsav mandals
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