हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Video Reels
App
logout
LIVE टीवी
होम
कॉमवेल्थ गेम्स
मुंबई
महाराष्ट्र
भारत
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
हेल्थ
लाइफस्टाइल
विश्व
भविष्य
टेक
Home
/
व्हिडीओ
/
आत्महत्या करणाऱ्या मुलाला वाचवताना आई-वडिलांचाही डोंगरावरुन पडून मृत्यू, छत्रपती संभाजीनगरमधील घटना
आत्महत्या करणाऱ्या मुलाला वाचवताना आई-वडिलांचाही डोंगरावरुन पडून मृत्यू, छत्रपती संभाजीनगरमधील घटना
Written By
Shivraj Yadav
Published: Aug 21, 2026, 05:15 PM IST
|
Updated: Aug 21, 2026, 05:21 PM IST
join
share
Three people of same family dies in Chhatrapati Sambhajinagar
Recommended Videos
02:03
जयपूरमध्ये सीजेपी कार्यकर्त्यांना मारहाण; भाजपाने मारहाण केल्याचा CJP चा आरोप
05:31
राहुल गांधी संसद मार्ग पोलीस स्टेशनमध्ये! जंतरमंतर लाठीचार्जप्रकरणी DCP ची घेतली भेट
03:31
महामुंबईकरांचा रिक्षा-टॅक्सी प्रवास महागणार
00:48
ई-पिंक रिक्षा योजनेच्या अनुदानात दुप्पट वाढ
00:31
VIDEO | तपोवनातील वृक्षतोड प्रकरणी आज सुनावणी
03:23
VIDEO | चर्चगेट बोरीवली लोकलमधून एकाला ढकललं
04:56
जेनझीसाठी मुंबई मनपात फेलोशिप कार्यक्रम
06:06
विधानसभाध्यक्षांवरही ठाकरेंचा निशाणा
01:36
VIDEO : मराठी न येणाऱ्या रिक्षा चालकांवर कारवाई
01:19
VIDEO : भिवंडीतील महापालिका नामफलकावरुन वाद, मनसेचा थेट इशारा
02:00
सच्चिदानंद सिंहांकडून सुनेत्रा पवारांना पाठवली रिमायंडर नोटीस
02:41
पात्र लाडक्या बहिणींची संख्या 1.65 कोटींवर,अनेक बहिणींकडून बेकायदेशीरपणे लाभ
Trending
News
Photos
Videos
Maharashtra Breaking News Today LIVE: निकृष्ठ आहार, बडतर्फी अन् माघार; पुण्यातील अंगणवाडी सेविकेसोबत काय घडलं?
2
Explained: शिक्षिकेने कानाखाली लगावल्यानंतर 6 वर्षीय मुलाचा मृत्यू; भीतीपोटी इतक्या लहान मुलाला हार्ट अटॅक येऊ शकतो का? डॉक्टरांनी केला उलगडा
3
IND VS SL : दुसऱ्या टेस्ट सामन्यापूर्वी संघात बदल, अनकॅप्ड खेळाडूला मिळाली संघात संधी, कोण आहे नवखा खेळाडू?
4
'कच्चा बदाम गर्ल' दिसणार सीतेच्या भूमिकेत, सोशल मिडियावर अभिनेत्री ट्रोल! प्रत्युत्तर देत म्हणाली 'भुंकत राहा...'
5
चॅम्पियनशीपमध्ये 15 वर्षांचा पदकाचा दुष्काळ संपला, भारताचं मेडल पक्के! कोण आहे त्रिशा जॉली आणि गायत्री गोपीचंद?