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VIDEO|सोनम वांगचुक यांना रुग्णालयात नेण्यासाठी 3 स्तरांची रणनीती

Written ByPravin Dabholkar
Published: Jul 18, 2026, 06:55 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 06:55 PM IST
Three-tier strategy to take Sonam Wangchuk to the hospital

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