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मालेगाव: उपमहापौरांच्या दालनातील टिपू सुलतानीचा फोटो हटवला
मालेगाव: उपमहापौरांच्या दालनातील टिपू सुलतानीचा फोटो हटवला
Written By
Swapnil Ghangale
Published: Sep 01, 2026, 02:05 PM IST
|
Updated: Sep 01, 2026, 02:19 PM IST
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Tipu Sultan photo Remove From Malegaon Palika
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