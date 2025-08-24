Ganesh Utsav 2025: गणेश मूर्तिकार फिरवत आहेत अखेरचा हात

|
SA
431/2(50 ov)
|VS
|
AUS
126/6(17.5 ov)
|Full Scorecard →
|
KEN
0/0(0 ov)
|VS
|
QAT
|Full Scorecard →
|
PNG
0/0(0 ov)
|VS
|
KUW
|Full Scorecard →
|
KUW
(50 ov) 223/9
|VS
|
JSY
223/9(50 ov)
|Jersey tied with Kuwait
|Full Scorecard →
|
DEN
(50 ov) 223/8
|VS
|
PNG
205(48.2 ov)
|Denmark beat Papua New Guinea by 18 runs
|Full Scorecard →
|
SA
(49.1 ov) 277
|VS
|
AUS
193(37.4 ov)
|South Africa beat Australia by 84 runs
|Full Scorecard →
By accepting cookies, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.