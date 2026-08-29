हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
Z Bharat
PHH
THS
Business
WION
News
Videos
Photos
Video Reels
App
logout
LIVE टीवी
होम
कॉमवेल्थ गेम्स
मुंबई
महाराष्ट्र
भारत
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
हेल्थ
लाइफस्टाइल
विश्व
भविष्य
टेक
Home
/
व्हिडीओ
/
रोहित पवारांना मी सल्ला देणार नाही, सुप्रिया सुळेंनी स्पष्टच सांगितलं
रोहित पवारांना मी सल्ला देणार नाही, सुप्रिया सुळेंनी स्पष्टच सांगितलं
Written By
Shivraj Yadav
Published: Aug 29, 2026, 08:20 PM IST
|
Updated: Aug 29, 2026, 08:30 PM IST
join
share
To The Point Interview Supriya Sule says she will not give any suggestion to Rohit Pawar
Recommended Videos
03:09
रोहित पवारांना मी सल्ला देणार नाही, सुप्रिया सुळेंनी स्पष्टच सांगितलं
01:06
'त्या' ग्रीन हाऊसची सर्वत्र चर्चा, प्रलयातही त्यांचं घर भक्कम उभं
03:34
'गणेशोत्सवात लाऊडस्पीकरवर बंदी घाला', पुणे नारायण पेठेतील विद्यानंद बापट यांची मागणी
01:22
नाशिक-पुणे रेल्वेच्या मार्गात बदल
02:31
मनोज जरांगे पाटील यांचे अंतरवाली सराटीत आजपासून उपोषण
02:53
राष्ट्रवादी SPच्या कोअर कमिटीची बैठक, शरद पवार करणार मार्गदर्शन
02:11
कोल्हापुरातील मराठा समाजाचं आंदोलन
02:30
VIDEO : नेपाळ दुर्घटनेत लाखो माणसं चिखलात गाडली, काही नागरिकांची सुटका
01:03
VIDEO : सरकारने 91 लाख लाडक्या बहिणींना योजनेतून वगळलं - अंबादास दानवे
11:17
VIDEO | 22 हजार कोटी कर्जाच्या खोट्या चर्चा,जाणून घ्या सत्य
07:29
VIDEO | मराठीची बाराखडी, राजकीय कुरघोडी
01:09
22 हजार कोटींच्या कर्जाची हमी दिल्याचा दावा चुकीचा - डॉ. सुभाष चंद्रा
Trending
News
Photos
Videos
नेपाळमध्ये विनाशकारी महापुराने वेढलेल्या त्या घराचं पुढे काय झालं? VIDEO पाहून बसणार नाही विश्वास, नेटकरी हैराण
2
Explained : इम्रान हाश्मीला H1N1 स्वाइन फ्लूची लागण; बंगळूरमधील शो रद्द, वाचा सविस्तर
3
Exclusive: आयुष्यात सगळंच काही बोलायचं नसतं..; रोहित पवारांच्या काँग्रेससोबत वाढत्या जवळकीवर सुप्रिया सुळेंचं स्पष्ट विधान, अस्वस्थपणा असतोच...
4
'इंडियाज गॉट लेटंट'चा नवा वाद! आमदार राम कदम समय रैनावर संतापले, म्हणाले 'प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी मुद्दाम...'
5
राष्ट्रवादीचं आता विलीनीकरण होऊ नये हेच माझं मत; सुप्रिया सुळेंनी स्पष्टच सांगून टाकलं, 'आम्ही चौघेही...'