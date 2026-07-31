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यवतमाळमध्ये मुसळधार पावसाचा कहर, जोरदार पावसामुळे शहरातील अनेक भाग जलमय
यवतमाळमध्ये मुसळधार पावसाचा कहर, जोरदार पावसामुळे शहरातील अनेक भाग जलमय
Written By
Pooja Pawar
Published: Jul 31, 2026, 04:20 PM IST
|
Updated: Jul 31, 2026, 04:21 PM IST
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Torrential rain wreaks havoc in Yavatmal; heavy downpour leaves many parts of the city waterlogged.
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