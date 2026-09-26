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गणेशविसर्जनामुळे मुंबई-नाशिक महामार्गावर वाहतूक कोंडी
गणेशविसर्जनामुळे मुंबई-नाशिक महामार्गावर वाहतूक कोंडी
Written By
Mehul Panchal
Published: Sep 26, 2026, 04:05 PM IST
|
Updated: Sep 26, 2026, 04:05 PM IST
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Traffic jam on Mumbai Nashik highway due to Ganesh immersion
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